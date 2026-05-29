小学校でいじめの重大事態として認知したのは、保護者の訴えから10か月たってからでした。 （被害児童の母親）「きっちりやっといてくれと。ただそれだけです」 大阪府枚方市立の小学校に通っている児童の保護者によりますと、おととし3月、小学3年生だった男子児童がクラスメイトから下校時に使う旗で殴られるなどして歯の神経が壊死するなどのけがをしました。 児童はその後、適応障害を発症し一時、不登校になりまし