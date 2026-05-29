グリ下で「くすり屋さん」と呼ばれる男。少女らに無許可で処方薬を譲り渡したとして逮捕されました。 医薬品医療機器法違反などの疑いで逮捕された東大阪市の無職・今川祐希容疑者（40）は今年1月、大阪市内のホテルで少女2人（15歳・17歳）に無許可で睡眠導入効果がある処方薬や市販薬、計60錠を譲り渡した疑いがもたれています。 警察官が府内の電車内で昏睡状態となっている少女2人を発見し保護したことが逮捕のきっか