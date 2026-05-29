遺体を岡山県まで運び遺棄した罪に問われている男の初公判が行われました。 起訴状などによりますと、岡山市の無職・田辺昌幸被告（53）は2023年、仲間と共謀し同居していた仕事仲間の大上功一さん（当時40）の遺体を和歌山県白浜町から岡山市に運び、その後岡山県井原市内の山中に遺棄した罪などに問われています。 5月29日の裁判で田辺被告は、死体遺棄の罪について、「間違いない」と述べました。 検察は冒頭陳述で