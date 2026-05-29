◇プロ野球ファーム・リーグ 中日 7-5 楽天（29日、ナゴヤ球場）中日のサノー選手が、実戦復帰初戦となった2軍戦の初打席で、早速持ち前のパワーを発揮。レフトへ弾丸ライナーによる本塁打を放ちました。今季から中日でプレーするサノー選手は4月14日の広島戦で走塁時に足を負傷。以降チームを離脱していましたが、この日行われた楽天2軍戦で4番・DHで実戦復帰となりました。すると1点ビハインドの2回裏、先頭で第1打席をむかえ、