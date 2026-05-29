嵐が5月31日に開催するラストツアーの東京ドーム公演に関して、見逃し配信の際に日本語に加え英語、繁体中文、韓国語、タイ語の4言語のMC字幕対応が決定した。29日、STARTO ENTERTAINMENTに所属するタレントのコンサート、舞台などをオンラインで視聴できる映像配信サービス「FAMILY CLUB online」の公式SNSなどで発表された。FAMILY CLUB onlineのXを通じて、上記の4言語で「アーカイブされたライブストリームのMCパートに字