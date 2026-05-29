大阪地検の元検事正に性的暴行を受けたと訴える女性検事が、最高検の前で再び抗議活動です。 「被害者の声に耳を傾けてください」 最高検の前で29日に抗議活動を行ったのは大阪地検の女性検事・ひかりさん（仮名）と支援者ら約40人です。 ひかりさんは、大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（66）から性的暴行を受けたと訴えていて、北川被告は準強制性交の罪に問われています。 ひかりさんは法務省と最高検に対し、