アメリカ南部フロリダ州で宇宙開発会社「ブルーオリジン」のロケットが爆発しました。発射台に設置されているロケット。下から白い煙があがった次の瞬間、オレンジ色の炎に包まれます。アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙開発会社「ブルーオリジン」は28日、フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地の発射台で大型ロケット「ニューグレン」が爆発したと明らかにしました。ブルーオリジンによりますと、従業員の無事は確