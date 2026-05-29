TBSのテレビ番組でおなじみの有名シェフが監修したオリジナルスイーツが、7月から「別府温泉 杉乃井ホテル」で販売されることになり、5月29日にメニューがお披露目されました。 【写真を見る】スイーツ界の巨匠監修「涼を楽しめる温泉街のイメージで」別府温泉 杉乃井ホテルで2種類のスイーツお披露目大分 「別府温泉 杉乃井ホテル」でオリジナルスイーツを監修したのは、OBSテレビでも