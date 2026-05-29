6月6日のボクシング「3150FIGHTvol10」（愛知国際展示場）で2度目の防衛戦に臨むIBF世界フライ級王者の矢吹正道（33＝緑）が29日、名古屋市内で練習を公開。4Rのスパーリングを披露し、挑戦者で同級5位のレネ・カリスト（31＝メキシコ）撃破へ、万全な仕上がりを見せた。「順調ですね。いつもみたいな感じ。（試合の）内容次第で、今後の自分が進む道が決まる。後半にKOしたい」この日を迎えるまで、調整一本に集中でき