国の特別名勝に指定されている山梨県の昇仙峡の近くで、車が転落する事故がありました。車には人が乗っておらず、警察は詳しい状況を調べています。【映像】転落した白の車（車内の様子も）午前9時ごろ、山梨県の昇仙峡の千田橋近くで、「林道脇に車がエンジンがかかった状態で転落している」と通行人から119番通報がありました。警察と消防によりますと事故当時、車のボンネット部分から煙が出ていて、人が乗っていない状態