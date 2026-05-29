記者会見する元検事の女性＝29日午後、東京都内元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が準強制性交罪に問われた事件を巡り、被害を訴えている部下だった元検事の女性が29日、東京都内で記者会見した。準強制性交致傷罪への訴因変更や第三者委員会による調査・検証を改めて訴えた。女性は心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症しているとし、裁判員裁判の対象となる準強制性交致傷罪への訴因変更が適切だと説明。「より重い判