◇交流戦日本ハム・有原―巨人・西舘（エスコンフィールド北海道）楽天・早川―ヤクルト・高梨（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・隅田―DeNA・武田（ベルーナドーム）ロッテ・唐川―阪神・村上（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・田嶋―中日・大野（京セラドーム大阪）ソフトバンク・前田純―広島・森下（みずほペイペイドーム）