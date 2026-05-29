熊本競輪場のF2「熊本競輪サポーターズクラブ杯」は初日を終えた。ルーキーシリーズ。ガールズの6Rは後方から鋭く捲った山田南（19＝千葉）が白星をゲットした。「思ったより前と空いて、ちょっと焦ったけど届いてよかった。中3日で疲労が少し、たまっているけど軽く感じた。残り2日間も力を出し切って1着を獲れるように頑張りたい」千葉には川上いちごというスーパールーキーがいるが、山田もなかなか勝負強い。