女優でモデルの新田さちか（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。27日に発売された写真集「SACHI−祥−」の水着やランジェリーカットなどを投稿した。「っぷわぁーーん！！」の言葉とともに桃のスタンプを添え、ヒップが強調されたポーズをとるピンクの水着ショットを披露した。「事前予約のご好評に続き、発売日を迎えた本日、写真集売れ筋ランキング1位となっておりました。お手に取っていただいた皆さまありがとうご