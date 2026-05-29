◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、美浦トレセン上原佑紀厩舎のゴーイントゥスカイ（牡３歳、父コントレイル）、グリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）は追い切り後のこの日、馬場入りせずに軽く汗を流した。上原佑調教師はゴーイントゥスカイに「いい状態ですね。馬もリラックスしていますし、心身ともに良好です」と納得の口ぶり。軽い熱発で１週前調教