巨人の西舘勇陽投手（２４）が、３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季１軍初登板、初先発する。前日２９日は敵地でノック、キャッチボールなどを行い最終調整。「まずはストライクを先行させて、自分のテンポ、リズムをつくれるようにやっていきたい」と勝利を誓った。３年目の今季は上半身のコンディション不良で開幕２軍スタート。約２か月のリハビリを経て今月３日に実戦復帰し、２→４→６と順調にイニング数を伸ばしてき