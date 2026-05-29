◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）阪神は、３連敗ストップに向けて打順を大幅に組み替えた。中野拓夢内野手を３試合ぶりの１番で起用し、５月１５日の広島戦（甲子園）以来に森下、佐藤、大山のクリーンアップを２、３、４番に繰り上げた。５番には高寺望夢内野手が入った。交流戦の開幕カード・日本ハム戦は３連敗と苦しいスタート。今カードはパ・リーグ本拠地での開催となり、福島