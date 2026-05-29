◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（２９日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。優勝した２０２１年以来の交流戦ホーム５連勝を目指すオリックスは、ラオウ・杉本が「７番・ＤＨ」で今季初先発。両膝痛が回復し、通算１００本塁打にも王手がかかっている大砲が打線に帰ってきた。【オリックス】１番・三塁宗２番・左翼西川３番・捕手森友４番・右翼中川５番・遊撃紅林６番・一塁山中７番・