中学硬式野球５団体（ボーイズリーグ、フレッシュリーグ、ポニーリーグ、リトルシニア、ヤングリーグ）の夏の全国優勝チームによるトーナメント「第４回エイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ」（報知新聞社ほか後援）が８月２６〜２８日に明治神宮野球場などで開催される。２９日に組み合わせ抽選が行われ、前回大会で東海中央ボーイズが優勝したボーイズリーグ代表は８月２８日準決勝（神宮）にシード