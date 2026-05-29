サッカー日本代表ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が背番号「８」への思いを明かした。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に出場する日本代表は２９日、壮行試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に千葉市内で調整。報道陣に冒頭１５分が公開された練習では、この日から合流した久保がチームメートと笑顔で体を動かした。今回のＷ杯では、昨冬の大ケガで選外となったＭＦ南野拓実（モナコ）が第２次森保ジャパンで