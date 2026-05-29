◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯ）阪神は交流戦開幕カードの日本ハム３連戦で３連敗し、打順を大幅に入れ替えた。１番に中野を置き、森下、佐藤、大山のクリーンアップを繰り上げた。５番には高寺、６番は１４打席連続無安打の立石が務める。また、福島が「７番・ＤＨ」で出場する。２８日・日本ハム戦（甲子園）では代打で中前打を放ち、藤川監督は「目の前にきたチャンスを小さな結果でも