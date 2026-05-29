刃物や割れたグラスで、指を切ってしまうこと……ありますよね！思わぬアクシデントに慌ててしまいますが、まず大切なのは止血すること。そこで、今回はそんなときの正しい応急処置法を解説。以前とは対処の常識が変わっている部分もあるので、いざというときのためにチェックしておきましょう。包丁やガラスなどで指を切ったときの対処法水で洗って、止血を試みる傷口から感染しないように、水道水などの清潔な流水で充分に洗い