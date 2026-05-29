【モデルプレス＝2026/05/29】TBSの齋藤慎太郎アナウンサーが29日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた筋肉美を公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳TBSイケメンアナ「顔より大きい二の腕」肉体美披露◆齋藤慎太郎アナ、鍛え上げられた筋肉美を披露齋藤アナは「腕の日」とつづり、自身のソロショットを公開。浮き出た血管が男らしい上腕二頭筋をアピールし、綺麗に割れた腹筋、厚い胸板など、日頃のボディメイクの成果が詰