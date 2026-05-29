福岡県太宰府市は、6月議会に提出する補正予算案に指定ゴミ袋の製造費の追加分として、およそ1800万円を盛り込むと発表しました。中東情勢の悪化によるナフサ不足を受けた対応です。■太宰府市・高原清市長「太宰府市指定のゴミ袋が、原材料の調達が困難ということで製造単価が上昇している。」太宰府市の高原清市長は5月29日、市の指定ゴミ袋の製造費が上がっているとして、6月議会に提出する補正予算案に、製造費用の追加分およ