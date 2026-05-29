ユーロ対ポンドでは、ユーロが堅調欧州インフレを意識＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロ対ポンドではユーロが堅調に推移している。ユーロポンドは0.8661から0.8676へと上昇している。ただ、週末・月末相場のなかで、持続性には疑問も残る。 この日発表された欧州インフレ指標はいずれも強含んだ。4月独輸入物価は前月比+1.2％（前回+3.6％）、前年比+5.3％（前回+2.3％）、5月仏消費