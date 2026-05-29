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通貨オプションボラティリティードル円１週間は５．２％目立った変化みられず USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.205.435.056.03 1MO6.245.075.636.32 3MO7.075.266.216.51 6MO7.795.616.856.90 9MO8.105.877.277.14 1YR8.356.227.667.31 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.528.136.3