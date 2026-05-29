ユーロ買い一服、一連の独各州のＣＰＩの伸びが鈍化＝ロンドン為替 日本時間午後9時の全国版ドイツCPI（5月）発表に先立って、各州ごとの数字が発表されている。結果は以下の通り。 バイエルン州 CPI前年比 +2.6%（前回 +2.9%） ザクセン州 CPI前年比 +2.7%（前回 +3.0%） ノルトライン・ヴェストファーレン州 CPI前年比 +2.4%（前回 +2.7%） バーデン・ヴュルテンベルク州 CPI前年比 +2.4%