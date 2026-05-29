ドル円、クロス円ともに上値重い、日本時間午後７時の外国為替平衡操作実施状況控えて＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円とクロス円がともに上値重く推移している。日本時間午後7時の財務省による外国為替平衡操作実施状況の発表を控えて、為替介入に関する意識が広がる面が指摘される。 ドル円は159.20台へと再び軟化、ユーロ円は185.24レベル、ポンド円は213.66レベルに本日の安値を広げている。 USD/JPY