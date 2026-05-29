秋田朝日放送 5月に発生した男鹿市にある風車の羽根が折れた事故で、発電事業者の「風の王国・男鹿」が、「落雷が原因の可能性が高い」とする報告書をまとめました。 ５月１２日、男鹿市船越の観光案内所近くで風力発電の風車の羽根が折れました。28日にオンラインで行われた経済産業省の審議会で、発電事業者の男鹿市の「風の王国・男鹿」がまとめた報告書が示されました。 報告書によりますと、破損した羽根の先端部