静岡県危機管理部のまとめによりますと、29日に静岡県内で熱中症（疑いを含む）で救急搬送された人は、6人でした。地域別では、浜松市消防局管内と下田消防本部管内でそれぞれ2人、静岡市消防局、富士市消防本部管内でそれぞれ1人でした。程度別では、中等症２人、軽症４人でした。