海底に植えたサンゴを確認する王愛民さん。（海口＝新華社配信）【新華社海口5月29日】5月の中国海南省三亜市の蜈支洲（ごししゅう）島で、王愛民（おう・あいみん）さん（65）が海中に潜っている。海底には王さんが「造林（森づくり）」をするスポットが広がる。いわゆる「海底の森づくり」とは、海底に人工魚礁を設置し、魚類や貝類、各種サンゴに、付着や生息のための空間を提供することを意味する。王さんによると、取り組