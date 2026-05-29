アーティスト・俳優として幅広く活躍するGAN（岩田剛典）が、5月31日より全国でオンエアが開始される、レノボ・ジャパンの新TVCM「技術がゲームを変える。」篇のCMソングタイアップに参加することが決定した。【動画】迫力満点！キャプテン翼とコラボしたレノボ新TVCM今回のTVCMは、レノボ・ジャパンによる日本独自キャンペーン「技術がゲームを変える。」の一環として制作されたもの。日本を代表するサッカー漫画、アニメ『キャ