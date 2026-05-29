日本ハムの有原航平投手（33）が30日の巨人戦（エスコン）で先発する。約1カ月ぶりの1軍マウンドに向けて「とにかく勝てるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。4月26日のオリックス戦（京セラドーム）で今季2勝目をかけて先発も、3回1/3を7安打8失点で降板。試合後、再調整のため登録を抹消されていた。ファーム・リーグでは、3試合に登板し1勝をマーク。調整期間では真っすぐの球速を意識し「しっかり状態も上げる