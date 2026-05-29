福間香奈女王将棋の第19期マイナビ女子オープン5番勝負の第5局は29日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、先手の福間香奈女王（34）が113手で挑戦者の西山朋佳女流三冠（30）を破り、対戦成績3勝2敗で初防衛を果たした。女王の獲得は通算3期目となった。福間女王はこれで清麗、女流王座、女流王位、倉敷藤花と合わせて女流五冠を維持した。自身が持つ通算女流タイトル獲得記録を69期に更新した。西山女流三冠は前期失った女王