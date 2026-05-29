ボートレース多摩川の6日間シリーズG3「オールレディースリップルカップ」が30日に開幕する。29日に前検日作業が行われた。当地のエンジンは4月18日に使用が開始され、今節で5節目。機力相場はまだ定まっていないが、石原凪沙（22＝愛知）は前節（5月20〜25日、一般戦）に村岡賢人が優勝した31号機を引き当てた。タイム測定、スタート練習を終えてピットに帰投すると「多摩川を走るのは久々ですし、新燃料に変わっているので