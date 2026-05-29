◇バドミントンシンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンの世界ランク3位の山口茜選手と同ランク9位の宮崎友花選手が29日、シンガポールオープン女子シングルス準々決勝に登場しました。山口選手は同ランク7位のタイのラチャノック・インタノン選手と戦いました。過去15勝11敗とわずかに山口選手が勝ち越している相手になります。第1ゲーム落とした山口選手でしたが、第2ゲームは中盤から終盤まで一進一