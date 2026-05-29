新潟県を含む北陸地方は暖かい空気に覆われやすいため向こう１か月の気温は高く、5月30日からの期間のはじめはかなり高くなる見込みです。降水量はほぼ平年並の見込みです。期間の前半は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。では期間ごとの予想です。＜5/30～6/5＞期間の前半は高気圧に覆われやすいため、晴れるでしょう。期間の後