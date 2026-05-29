5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）に神戸ストークスのヨーリ・チャイルズが選出された。 アメリカ出身で28歳のチャイルズは、202センチ102キロのパワーフォワード。ブリガムヤング大学からNBA Gリーグ、ドイツでキャリアを重ね、2023－24シーズンに佐賀バルーナ&#