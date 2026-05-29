日本代表の守護神として、北中米ワールドカップに向けて本格始動する。GK鈴木彩艶(パルマ)は29日から代表に合流。「(31日の)アイスランド戦に向けて、合流して初めて練習できた。本当にW杯モードがスタートしたなと感じる」と力を込めた。頼れる仲間と再会した。怪我で代表から遠ざかっていたDF冨安健洋、DF板倉滉がメンバー入り。長らく守備ラインを築いてきた2人の選出に「コンビネーションの部分で非常にやりやすさを改めて