選手キャリア最大の負傷を乗り越え、ワールドカップに間に合った。日本代表MF久保建英(ソシエダ)が合流初日の29日、報道陣の取材に対応。自身2度目となるW杯に向けて「しっかり個人としてもチームとしても前回以上の結果、内容を求めて頑張っていきたい」と決意を語った。久保は今年1月18日、ラ・リーガの大一番バルセロナ戦で敵陣にスプリントした際、左ハムストリング肉離れの重傷を負った。W杯イヤーに直面した選手キャリア