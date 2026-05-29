虎視眈々と、ワールドカップの舞台を見据えている。W杯メンバー入りを果たしたFW塩貝健人(ボルフスブルク)は29日から日本代表のトレーニングに合流。「この大会のために集まったメンバーだと思うので、しっかりここでアピールして試合に出なきゃいけない」と意欲をのぞかせた。3月のスコットランド戦でA代表デビューを果たし、その1キャップでW杯メンバーに食い込んだ。ただ、塩貝にとってはメンバー入りが目標ではなく、W杯で