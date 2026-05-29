役目を終えたおもちゃを再利用しようという試みです。遊園地の運営などを行う岡山県玉野市の企業と岡山市のリサイクル業者が、共同で再生プラスチック原料の製造に取り組む連携協定を結びました。 【写真を見る】遊園地で使われたプラスチック製玩具を回収しリサイクルおもちゃ王国と平林金属が協定 協定を結んだのは、遊園地を運営する玉野市のおもちゃ王国と、岡山市のリサイクル業者・平林金属です。協定では、遊園地で使