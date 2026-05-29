俳優の影山優佳が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：影山優佳、“私生活”切り取るオフショット大放出愛犬チワワ、河田陽菜との2ショット 投稿には、ショート丈のトップス姿が爽やかな影山が、ホワイトでまとめられているブーケと共に韓国の街を歩く様子などが収められている。サングラスをつけながら花束を食べるような仕草をしたり、大きく口を開けて笑って楽しそうにしている姿が印