暑さをものともせず、懸命に子育てに励んでいます。初夏の訪れを告げる渡り鳥・ツバメが今年もエリアに飛来しています。 【写真を見る】「頭が出てきて並んでいる かわいい」初夏の訪れを告げる鳥・ツバメが今年も飛来【岡山】 巣から顔をのぞかせるのは、黄色いくちばしが特徴のツバメのヒナです。ツバメは東南アジアなどで冬を越し、春になると子育てのために海を渡って日本にやってきます。岡山市北区でもあちこちで巣が作ら