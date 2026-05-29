北中米ワールドカップ開幕を控え、韓国サッカー界に衝撃のニュースが舞い込んだ。【注目】「比較対象にもならない」日本から嘲笑される韓国サッカー韓国サッカー協会（KFA）は5月29日、チョン・モンギュ会長が北中米ワールドカップ後に会長職を辞任することを発表した。現在、韓国代表はアメリカ・ソルトレイクシティでW杯に向けた高地トレーニングの真っ只中にあるが、選手はもちろん、ホン・ミョンボ監督らコーチングスタッフに