２０２６年２月の衆議院選挙で、一票の価値に格差があるのは憲法違反だとして、道内の有権者が選挙の無効を訴えた裁判で、札幌高裁は原告の請求を棄却し、合憲との判断を示しました。訴えを起こしていたのは、道内の有権者や弁護士らのグループです。一票の格差が全国で最大２．１倍になった２０２６年２月の衆院選をめぐり、投票価値の平等を保障した憲法に違反するとして選挙の無効などを求めていました。５月２９日の判決