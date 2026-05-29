アメリカ軍岩国基地に海兵隊のステルス戦闘機F35Bの新たな部隊が展開したことについて岩国市の福田市長は「周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではない」と一定の理解を示しました。アメリカ軍は先月（4月）24日第122戦闘攻撃中隊に配属されたステルス戦闘機F35Bがアメリカ軍岩国基地に到着したと発表しました。岩国市は目視で4機の新たなF35Bを確認していて先月から今月にかけて戦闘機の機数や展開の目的などを国に問い