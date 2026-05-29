大量の墓石が倒されているのが見つかった北海道月形町の囚人墓地で、地域のボランティアや月形刑務所の受刑者などが復旧作業を行いました。５月４日、５８基の墓石が倒されているのが見つかった、月形町にある篠津山霊園の囚人墓地です。２８日、地域のボランティアや月形刑務所の受刑者が中心となって、墓石の復旧作業や草刈りを実施しました。（月形刑務所多田真所長）「（墓石倒壊の）事件は残念なことですが、受刑者にとって