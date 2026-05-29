政府はきょう（29日）、林業や木材産業の成長を推進する関係省庁連絡会議を開き、学校教育における「木育」の推進など3つの方向性を示しました。佐藤啓 官房副長官「地域の小中学校において地域材を使うということに関しても、やはり子供たちの学びとか育ちにこの木材がどのような良い影響があるのかということも整理をする中で、さらに推進することができるのではないかというふうにも思いました」政府はきょう（29日）、「