アイドルグループ・高嶺のなでしこの松本ももなが、時計ブランド『Angel Heart(エンジェルハート)』のビジュアルモデルに起用され、韓国発のキャラクター『エスターバニー』とのコラボレーションウォッチが発売される。予約受付は29日から公式オンラインショップと全国のAngel Heart取扱店舗で開始。6月5日より販売する。【写真】ピンクな世界観がかわいい！ポーチをキュートに持つ松本ももな今回のコラボウォッチは、エスター